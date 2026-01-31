Винница
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Винница
(адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Винница
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 27
1.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,80
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,80
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
11,20
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Зодчих, 2
1.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,80
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,80
грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Агрономичное, ул. Центральная, 12
8.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
11,00
Экономия при брони:
-0,50 грн
10,50
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
51.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
10,80
Экономия при брони:
-0,30 грн
10,50
грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
51.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
20,00
грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
52.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
20,00
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 35-А
60.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
11,00
Экономия при брони:
-0,50 грн
10,50
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Центральная, 34
81.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
10,70
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,80
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
11,20
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 20:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
82.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
10,70
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, пл. Шевченко, 4
100.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новогуйвинское, ул. Мира, 9-В
109.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 82
110.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
10,70
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Теплик, ул. Независимости, -
112.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Житомирлики
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Фещенко-Чоповского, 24/4
113.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,30
грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Житомир, ул. Хлебная, 14
114.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,30
грн
Житомирлики
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
115.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
8,40
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
9,60
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
10,30
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
11,10
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 55-А
115.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
10,80
Экономия при брони:
-0,30 грн
10,50
грн
Житомирлики
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Острожских Князей, 83
115.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
8,40
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,30
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
11,10
грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 77
115.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
7,60
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 22
117.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
