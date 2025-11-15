Киев
О товаре
Цены
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 60 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 4 мин
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
11,78
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 4 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
0.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
9,50
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
3.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
3.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
3.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
3.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
3.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,30
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
9,00
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
10,90
грн
Забронировать
Аптека tas
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
12,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
5,86
Экономия при брони:
-0,34 грн
5,52
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
5.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 4 мин
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
9,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,70
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
6.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
6.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 4 мин
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
10,10
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
13,00
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 4 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
12.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
15,00
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
13.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
30,00
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
15.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 №1
9,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню