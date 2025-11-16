Киев
О товаре
Цены
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Львив
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 72 аптеках в Львив
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
12,80
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
11,90
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,90
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
12,50
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
1.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
2.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
4.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
7,70
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 5/1
50.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сосновка, ул. Галицкая, 5
53.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,30
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 4
62.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
9,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,30
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,30
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
11,30
грн
Забронировать
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
7,30
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
11,90
Экономия при брони:
-1,00 грн
10,90
грн
Забронировать
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
9,50
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 3
63.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,60
грн
Забронировать
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 21
63.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
9,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,40
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 2
63.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,60
грн
Забронировать
Эко аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 17/3
64.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
10,30
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,30
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,30
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
11,20
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1
64.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
65.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,80
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 3-А
66.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
10,30
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,30
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
11,10
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню