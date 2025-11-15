Киев
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Киев
(адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 22 мин
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
15,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
14,90
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
15,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
14,90
грн
Забронировать
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется через 22 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
9,80
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
12,80
грн
Забронировать
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
12,50
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
1.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется через 22 мин
Киев, ул. Константиновская, 21
2.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,60
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 107
2.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
2.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 22 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
12,50
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
2.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
8,60
грн
Забронировать
Виталюкс
Открыто
Закроется через 22 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,80
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
11,80
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
2.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 22 мин
Киев, ул. Константиновская, 71
2.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
8,60
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
2.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
13,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
12,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
2.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
