О товаре
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Харьков
(адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зеленый №1
6,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
13,60
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
2.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
2.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
6.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
8,60
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
6,49
Экономия при брони:
-0,31 грн
6,18
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
7.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
11,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
7.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 №1
8,41
Экономия при брони:
-0,42 грн
7,99
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зеленый №1
8,20
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
9,30
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
9,70
грн
Забронировать
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
8,81
Экономия при брони:
-0,35 грн
8,46
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зеленый №1
7,10
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 55 мин
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
9.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
9,00
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
13,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зеленый №1
8,60
грн
Забронировать
Милосердие
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
В городах рядом
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
99.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
8,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
8,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
102.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
7,90
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 55 мин
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
12,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,80
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зеленый №1
9,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
11,00
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
11,00
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
130.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
8,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Сенная, 32
130.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
8,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
8,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,60
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
Забронировать
