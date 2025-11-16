Киев
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Днепр
(адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зеленый №1
8,00
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,80
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
9,00
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
12,60
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
10,00
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
12,00
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
6.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 №1
10,47
Экономия при брони:
-0,37 грн
10,10
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
6.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
9,40
грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
7.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,60
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,70
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
8.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
12,50
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
8,00
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
8.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зеленый №1
7,40
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
8.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
14,20
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
11,80
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
10.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
11,36
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
13.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,80
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
8,90
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зеленый №1
9,10
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
12,70
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Романовского, 75-А
17.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
12,50
грн
В городах рядом
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 84
26.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,80
грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 24/30
27.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
8,60
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 10/21
28.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Соленое, ул. Героев Украины, 1
28.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,90
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 139-В
30.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
9,70
грн
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
11,80
грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Героев АТО, 13-В
33.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,80
грн
