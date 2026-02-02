Чернигов
О товаре
Цены
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Канюля внутривенная с инъекционным клапаном Медикеа (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 167 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
8,80
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
8,90
грн
Забронировать
Свит здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 44
0.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 №1
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
11,00
Экономия при брони:
-0,50 грн
10,50
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Носовка, ул. Центральная, 33
65.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
10,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,80
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
12,28
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Калита, ул. Мира, 53
85.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,80
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 5
114.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
11,00
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Бровары, ул. Героев Украины, 9
114.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
10,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,80
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
10,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,80
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Короп, ул. Табирцы Ивана, 5
115.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
16,90
Экономия при брони:
-1,70 грн
15,20
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
14,00
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 94
117.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
10,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,80
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 94
117.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
10,70
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,80
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,80
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
10,80
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Лисковская, 9-Б/22
118.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,80
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 желтый №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
15,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
14,90
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 голубой №1
13,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
12,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Богатырская, 30
120.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фиолетовый №1
15,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
14,90
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24-А
120.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
10,80
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 розовый №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
121.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
9,77
Экономия при брони:
-0,62 грн
9,15
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню