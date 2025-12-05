Киев
О товаре
Цены
Катетер Нелатона Медикеа (Nelaton catheter Medicare)
Катетер Нелатона Медикеа (Nelaton catheter Medicare)
Львив
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 212 аптеках в Львив
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
11,29
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони:
-0,90 грн
9,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони:
-0,90 грн
9,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони:
-0,90 грн
9,60
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,80
Экономия при брони:
-0,55 грн
10,25
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,60
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
11,39
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,70
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,70
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони:
-0,90 грн
9,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Литвиненко, 4
3.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,40
Экономия при брони:
-0,80 грн
9,60
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,80
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гринченко, 6-Б
4.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони:
-0,90 грн
9,60
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
8,17
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
10,70
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Максимовича, 11
5.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,80
грн
Забронировать
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
11,40
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
11,25
Экономия при брони:
-0,40 грн
10,85
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
6.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
11,61
Экономия при брони:
-0,76 грн
10,85
грн
Забронировать
В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
6.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
13.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,70
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню