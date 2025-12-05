Киев
О товаре
Цены
Катетер Нелатона Медикеа (Nelaton catheter Medicare)
Катетер Нелатона Медикеа (Nelaton catheter Medicare)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 40 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
23,40
Экономия при брони:
-1,26 грн
22,14
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
13,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
12,90
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
11,20
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
11,48
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
11,68
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
2.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
11,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16-А
2.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
8,90
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
23,40
Экономия при брони:
-1,26 грн
22,14
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
8,00
Экономия при брони:
-0,49 грн
7,51
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
11,08
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
3.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
11,68
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
19,40
Экономия при брони:
-1,06 грн
18,34
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
23,40
Экономия при брони:
-1,26 грн
22,14
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
11,58
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пер. Политехнический, 3
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
11,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
9,60
Экономия при брони:
-0,57 грн
9,03
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
12,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
11,90
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
4.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
11,05
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
23,40
Экономия при брони:
-11,33 грн
12,07
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
23,40
Экономия при брони:
-1,26 грн
22,14
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
23,40
Экономия при брони:
-1,26 грн
22,14
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
11,05
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
11,39
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
11,58
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
11,68
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
11,68
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Круглосуточно
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
20,50
Экономия при брони:
-9,67 грн
10,83
грн
Забронировать
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
23,40
Экономия при брони:
-1,26 грн
22,14
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
20,50
Экономия при брони:
-1,12 грн
19,38
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню