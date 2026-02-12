Днепр
Катетер Нелатона Медикеа (Nelaton catheter Medicare)
Катетер Нелатона Медикеа (Nelaton catheter Medicare)
Днепр
(адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Днепр
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
1.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,00
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
1.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,40
Экономия при брони:
-0,50 грн
9,90
грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
2.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,00
грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,00
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
2.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
11,49
Экономия при брони:
-0,79 грн
10,70
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
2.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони:
-0,60 грн
9,90
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
2.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,00
грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
4.1 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
11,40
Экономия при брони:
-0,70 грн
10,70
грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 124
6.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
10,00
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
6.5 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 12 №1
Допомога-I
10,63
Экономия при брони:
-0,38 грн
10,25
грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
6.9 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
11,44
Экономия при брони:
-0,59 грн
10,85
грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
7.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
10,90
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
7.3 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
9,81
грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
7.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
6,90
Экономия при брони:
-0,25 грн
6,65
грн
Региональная аптечная сеть руан
Открыто
Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
8.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
9,40
грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
8.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
11,40
Экономия при брони:
-0,70 грн
10,70
грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
8.8 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 8 №1
Допомога-I
11,36
Экономия при брони:
-0,66 грн
10,70
грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
10.0 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 10 №1
Допомога-I
11,48
Экономия при брони:
-0,78 грн
10,70
грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
11,64
Экономия при брони:
-0,79 грн
10,85
грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
18.4 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони:
-0,60 грн
9,90
грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
7.7 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 18 №1
Допомога-I
23,40
Экономия при брони:
-1,07 грн
22,33
грн
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 14 №1
Допомога-I
23,40
Экономия при брони:
-1,07 грн
22,33
грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 19
24.2 км
КАТЕТЕР НЕЛАТОНА MEDICARE Ch 16 №1
Допомога-I
10,50
Экономия при брони:
-0,60 грн
9,90
грн
