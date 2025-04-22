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Трубка эндотрахеальная Медикеа
Трубка эндотрахеальная Медикеа
Николаев
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
107.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,31
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
108.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
63,51
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
110.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
37,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 124
112.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,91
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
116.5 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
65,24
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
121.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
38,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
37,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черноморск, просп. Мира, 30/194-Н
124.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
63,56
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
124.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
36,12
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
144.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
20,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Белгород-Днестровский, ул. Героев Украины, 12-А
150.1 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,42
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
152.5 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
39,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
158.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
20,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
166.5 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
73,79
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
179.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
34,51
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 38
179.5 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
20,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
179.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
41,55
Экономия при брони:
-2,74 грн
38,81
грн
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ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
41,71
Экономия при брони:
-2,76 грн
38,95
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
179.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,40
Экономия при брони:
-0,20 грн
39,20
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Сарата, ул. Соборная, 8-А
204.5 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
73,16
грн
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ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
73,86
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, перек. Соборности / Поповкина, 110/33
208.1 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Гуричева Андрея, 50
208.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,20
грн
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