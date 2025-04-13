Трубка эндотрахеальная Медикеа
Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
57,80
Экономия при брони: -18,65 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
63,00
Экономия при брони: -19,93 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
55,10
Экономия при брони: -17,81 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
53,50
Экономия при брони: -16,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
2.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
57,20
Экономия при брони: -18,05 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 3,0 №1
Допомога-I
55,10
Экономия при брони: -15,95 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 4,0 №1
Допомога-I
57,20
Экономия при брони: -18,05 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
57,80
Экономия при брони: -18,65 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
57,20
Экономия при брони: -18,05 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
55,10
Экономия при брони: -15,95 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 5 №1
Допомога-I
63,00
Экономия при брони: -19,93 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 5,5 №1
Допомога-I
57,20
Экономия при брони: -14,13 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 4,5 №1
Допомога-I
63,00
Экономия при брони: -16,92 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
55,10
Экономия при брони: -15,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
4.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
40,20
Экономия при брони: -14,54 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
55,10
Экономия при брони: -17,81 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
55,10
Экономия при брони: -17,81 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 5,5 №1
Допомога-I
55,10
Экономия при брони: -17,81 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 4,0 №1
Допомога-I
53,50
Экономия при брони: -16,21 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
57,20
Экономия при брони: -18,05 грн
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 5,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
Дешево
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 1
4.5 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
7.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 5 №1
Допомога-I
35,80
Экономия при брони: -12,44 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Северная, 46
8.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I