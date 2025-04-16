Киев
Трубка эндотрахеальная Медикеа

Трубка эндотрахеальная Медикеа

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 58 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
39,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
20,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
16.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
73,79 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
30.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
38,00
Экономия при брони: -1,00 грн
37,00 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
20,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
61.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
29,74 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 38
61.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
20,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
41,64
Экономия при брони: -2,83 грн
38,81 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
41,80
Экономия при брони: -2,85 грн
38,95 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
78.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
20,40 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
22,70 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
23,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 93
86.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
37,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
87.7 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
35,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
105.1 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
30,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
124.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
31,22 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
125.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
20,40 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
22,70 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
22,70 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
24,10 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
29,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
127.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
39,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
130.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
20,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
133.9 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,0 №1
Допомога-I
37,99
Экономия при брони: -2,57 грн
35,42 грн
Семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Славы, 28
135.5 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
22,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
135.6 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 3,5 №1
Допомога-I
36,26 грн
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