Киев
Трубка эндотрахеальная Медикеа

Трубка эндотрахеальная Медикеа

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 23 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
30,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
20,03 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
31,17 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
40,22 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
45,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 4,0 №1
Допомога-I
41,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
35,89
Экономия при брони: -1,76 грн
34,13 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
35,89
Экономия при брони: -1,76 грн
34,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
36,79
Экономия при брони: -2,21 грн
34,58 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
46,78 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
72,60 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 3,5 №1
Допомога-I
33,90 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
40,49 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,5 №1
Допомога-I
40,59 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
41,37 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
45,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
63,43 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
63,49 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 4,0 №1
Допомога-I
66,60 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
67,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
63,43 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
65,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
63,22 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
49,31 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
31,98 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
40,51 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
23,32 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
34,31
Экономия при брони: -1,33 грн
32,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
39,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
36,82
Экономия при брони: -1,70 грн
35,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
75,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
50,82 грн
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