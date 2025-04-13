Трубка эндотрахеальная Медикеа
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 4,0 №1
Допомога-I
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
35,89
Экономия при брони: -1,76 грн
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
35,89
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
36,79
Экономия при брони: -2,21 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 3,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,5 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 4,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 6,5 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 8,0 №1
Допомога-I
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I
34,31
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
36,82
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,5 №1
Допомога-I
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
ТРУБКА ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ MEDICARE 7,0 №1
Допомога-I