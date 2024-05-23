Все аптеки Украины
Медицинские изделияОдежда медицинскаяБахилыБАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕЦены в аптеках

БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ спанбонд, 30 г/м кв. высокие, на завязках, №1 - Запорожье (170516) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (16)
28,00
Экономия: -4,10 грн
23,90 грн
В других городах:
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (9)
26,00
Экономия: -7,00 грн
19,00 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
25,90 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом