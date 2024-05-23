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БАХИЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЕ пара высокие, на завязках, №1 - Одесса (105550) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: упаковка (43)
16,43
Экономия: -1,55 грн
14,88 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (2)
13,52
Экономия: -1,39 грн
12,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (49)
21,40
Экономия: -3,48 грн
17,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (6)
24,75
Экономия: -4,09 грн
20,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (34)
23,82
Экономия: -3,12 грн
20,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Всего: упаковка (2)
29,24
Экономия: -8,75 грн
20,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (4)
19,94
Экономия: -1,67 грн
18,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (10)
15,33
Экономия: -1,18 грн
14,15 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (8)
26,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (2)
25,30 грн
Свит здоровья зжс
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
Всего: упаковка (5)
24,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Любешов, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (35)
30,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом