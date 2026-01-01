Киев
Катетер-баллон Фолея Tro-urocath двухходовой

Катетер-баллон Фолея Tro-urocath двухходовой

Львив (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чигиринская, 52
584.3 км
КАТЕТЕР-БАЛЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
Vogt Medical Vertrieb
35,90
Экономия при брони: -3,10 грн
32,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
874.8 км
КАТЕТЕР-БАЛЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
Vogt Medical Vertrieb
106,40
Экономия при брони: -5,70 грн
100,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
878.0 км
КАТЕТЕР-БАЛЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
Vogt Medical Vertrieb
70,80
Экономия при брони: -3,83 грн
66,97 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное