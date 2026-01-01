Киев
Катетер-баллон Фолея Tro-urocath двухходовой
Катетер-баллон Фолея Tro-urocath двухходовой
Львив
(адрес не указан)
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чигиринская, 52
584.3 км
КАТЕТЕР-БАЛЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
Vogt Medical Vertrieb
35,90
Экономия при брони:
-3,10 грн
32,80
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
874.8 км
КАТЕТЕР-БАЛЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 8 №1
Vogt Medical Vertrieb
106,40
Экономия при брони:
-5,70 грн
100,70
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
878.0 км
КАТЕТЕР-БАЛЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 10 №1
Vogt Medical Vertrieb
70,80
Экономия при брони:
-3,83 грн
66,97
грн
Забронировать
