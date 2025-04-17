Бандаж для руки косын.

Винница (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
419,93
Экономия при брони: -20,93 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
419,93
Экономия при брони: -20,93 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
419,93
Экономия при брони: -20,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
426,78
Экономия при брони: -27,78 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
426,78
Экономия при брони: -27,78 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
426,78
Экономия при брони: -27,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
423,90
Экономия при брони: -24,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
480,94
Экономия при брони: -28,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
427,39
Экономия при брони: -28,39 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
427,39
Экономия при брони: -28,39 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
427,39
Экономия при брони: -28,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
416,92
Экономия при брони: -17,92 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
416,92
Экономия при брони: -17,92 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
416,92
Экономия при брони: -17,92 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
419,57
Экономия при брони: -20,57 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
419,57
Экономия при брони: -20,57 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
419,57
Экономия при брони: -20,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
427,87
Экономия при брони: -28,87 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
427,87
Экономия при брони: -28,87 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
427,87
Экономия при брони: -28,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
416,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
416,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
416,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП