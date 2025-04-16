Бандаж для руки косын.

Николаев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
414,47
Экономия при брони: -15,47 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
414,47
Экономия при брони: -15,47 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
414,47
Экономия при брони: -15,47 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
422,97
Экономия при брони: -23,97 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
422,97
Экономия при брони: -23,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
423,26
Экономия при брони: -24,26 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
423,26
Экономия при брони: -24,26 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
423,26
Экономия при брони: -24,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
428,03
Экономия при брони: -29,03 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
438,57
Экономия при брони: -29,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
426,42
Экономия при брони: -27,42 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
426,42
Экономия при брони: -27,42 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
426,42
Экономия при брони: -27,42 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
423,30
Экономия при брони: -24,30 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
423,30
Экономия при брони: -24,30 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
423,30
Экономия при брони: -24,30 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
416,36
Экономия при брони: -17,36 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
416,36
Экономия при брони: -17,36 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
423,74
Экономия при брони: -24,74 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
434,18
Экономия при брони: -25,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
416,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
447,56
Экономия при брони: -18,30 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
447,56
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
420,37
Экономия при брони: -21,37 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
420,37
Экономия при брони: -21,37 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
420,37
Экономия при брони: -21,37 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн