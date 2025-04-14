Бандаж для руки косын.

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
414,62
Экономия при брони: -15,33 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
414,62
Экономия при брони: -15,33 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
414,62
Экономия при брони: -15,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
427,22
Экономия при брони: -27,93 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
427,22
Экономия при брони: -27,93 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
427,22
Экономия при брони: -27,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
426,26
Экономия при брони: -26,97 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
426,26
Экономия при брони: -26,97 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
458,25
Экономия при брони: -28,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
419,57
Экономия при брони: -20,57 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
419,57
Экономия при брони: -20,57 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
419,57
Экономия при брони: -20,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
424,90
Экономия при брони: -25,61 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
424,90
Экономия при брони: -25,61 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
424,90
Экономия при брони: -25,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бандаж для руки поддерживающий размер 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки поддерживающий размер 3 №1
ТОРОС-ГРУП