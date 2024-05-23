Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ размер 1 (610) косыночная повязка, №1 - Запорожье (107319) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
259,10
Экономия: -14,87 грн
244,23 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
354,93
Экономия: -30,03 грн
324,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
362,28
Экономия: -46,27 грн
316,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
353,94
Экономия: -30,75 грн
323,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
352,88
Экономия: -32,13 грн
320,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
359,75
Экономия: -39,00 грн
320,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
363,48
Экономия: -72,10 грн
291,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
355,61
Экономия: -34,86 грн
320,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
353,01
Экономия: -46,58 грн
306,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
333,43
Экономия: -30,93 грн
302,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
340,69
Экономия: -45,39 грн
295,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
255,95
Экономия: -11,72 грн
244,23 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
222,34
Экономия: -9,98 грн
212,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
341,23
Экономия: -38,73 грн
302,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
336,23
Экономия: -33,73 грн
302,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
335,68
Экономия: -20,80 грн
314,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
359,65
Экономия: -25,86 грн
333,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
363,17
Экономия: -38,27 грн
324,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
357,12
Экономия: -30,85 грн
326,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
364,91
Экономия: -37,27 грн
327,64 грн