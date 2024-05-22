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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ размер 2 (610) косыночная повязка, №1 - Харьков (106335) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
361,32
Экономия: -40,50 грн
320,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
412,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
336,23
Экономия: -37,72 грн
298,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
402,74 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
405,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
406,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
288,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
288,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
403,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
359,27
Экономия: -54,21 грн
305,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
410,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
403,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
403,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
405,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
405,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
404,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
363,75
Экономия: -64,79 грн
298,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
358,25
Экономия: -53,19 грн
305,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (1)
406,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
405,68 грн