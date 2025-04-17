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Амниотом (Amniohook)
Амниотом (Amniohook)
Винница
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 29 мин
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 78-А
149.2 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,87
Экономия при брони:
-0,04 грн
14,83
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Ивашкевича Ярослава, 6/8-А
199.0 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Золотоноша, проезд Садовый, 4-А
260.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
11,34
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Коломыя, ул. Роксоланы, 7
264.9 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
22,27
Экономия при брони:
-0,28 грн
21,99
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
280.5 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,00
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калуш, ул. Медицинская, 6
296.6 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
19,19
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
319.9 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,02
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Копылы, ул. Запорожца Игоря, 2-Б
444.1 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, просп. Победы, 65-Г
562.4 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,40
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
563.8 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,40
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, просп. Независимости, 13
563.8 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 29 мин
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
563.8 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,53
Экономия при брони:
-0,86 грн
15,67
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
564.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
565.2 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
26,84
грн
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Астарта
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
563.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
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