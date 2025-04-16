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Амниотом (Amniohook)
Амниотом (Amniohook)
Николаев
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Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Золотоноша, проезд Садовый, 4-А
304.2 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
11,34
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Копылы, ул. Запорожца Игоря, 2-Б
351.0 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, ул. Ивашкевича Ярослава, 6/8-А
412.5 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,80
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 78-А
420.5 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
14,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
463.0 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
26,84
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
463.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
463.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,40
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
463.8 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,53
Экономия при брони:
-0,86 грн
15,67
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
463.9 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
466.6 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
509.4 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,02
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Коломыя, ул. Роксоланы, 7
548.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
22,24
Экономия при брони:
-0,06 грн
22,18
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калуш, ул. Медицинская, 6
608.6 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
19,09
грн
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Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
463.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
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