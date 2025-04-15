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Амниотом (Amniohook)
Амниотом (Amniohook)
Львов
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калуш, ул. Медицинская, 6
93.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
19,23
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Коломыя, ул. Роксоланы, 7
163.3 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
22,19
Экономия при брони:
-0,10 грн
22,09
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 78-А
256.3 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,82
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ивашкевича Ярослава, 6/8-А
464.2 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,80
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
544.5 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,02
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Золотоноша, проезд Садовый, 4-А
576.3 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
11,34
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
593.5 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
615.8 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
13,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
620.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
10,08
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Копылы, ул. Запорожца Игоря, 2-Б
762.0 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
871.4 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
873.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,40
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
873.8 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
873.8 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,63
Экономия при брони:
-0,96 грн
15,67
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
874.8 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
875.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
26,84
грн
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Астарта
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
873.7 км
АМНИОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
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