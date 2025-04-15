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Емкость д/забора мочи, слюны, мокроты Uri-box (Urine, salive, sputum container Uri-box)
Емкость д/забора мочи, слюны, мокроты Uri-box (Urine, salive, sputum container Uri-box)
Львов
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Открыто
Закроется в 21:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
162.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,04
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
221.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/3
227.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,02
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
466.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,20
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
475.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,70
Экономия при брони:
-2,63 грн
6,07
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
476.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,20
Экономия при брони:
-3,13 грн
7,07
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Березань, ул. Филатова Академика, 26-А
533.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,03
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
593.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,99
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Скороходово, ул. Мира, 7-Б
792.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
873.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,46
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
874.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,02
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
878.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,03
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
878.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,96
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Змиев, ул. Административная, 3-А
885.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,97
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
665.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Берестин, ул. Полтавская, 91
824.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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