Емкость д/забора мочи, слюны, мокроты Uri-box (Urine, salive, sputum container Uri-box)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
2.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Змиев, ул. Административная, 3-А
35.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Скороходово, ул. Мира, 7-Б
87.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Березань, ул. Филатова Академика, 26-А
343.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Фармация
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
402.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,20
Экономия при брони: -3,13 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, просп. Красной Калины, 47
404.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,70
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
412.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
449.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Побугское, ул. Первомайская, 16/3
459.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 17 мин
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
654.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/3
714.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Свалява, ул. Главная, 75-А
974.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Закрыто
Открывается через 17 мин
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Закрыто
Открывается через 17 мин
Николаев, ул. Веселиновская, 10
459.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ, СЛЮНЫ, МОКРОТЫ URI-BOX PP, с крышкой 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.