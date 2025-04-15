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Зонд ректальный (Rectal probe)
Зонд ректальный (Rectal probe)
Днепр
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
201.3 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНЫЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
8,10
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
386.1 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНЫЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
8,65
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
590.7 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНЫЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
37,15
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 23:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
590.8 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНЫЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
16,05
грн
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D.s.
Открыто
Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 6
593.4 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНЫЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
32,25
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
807.5 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНЫЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
17,55
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
840.3 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИРРИГОСКОПИИ И КИШЕЧНЫХ ПРОМЫВАНИЙ Fr 30 №1
Каммед
310,08
грн
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Полимед
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ядова Сергея, 14
389.1 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИРРИГОСКОПИИ И КИШЕЧНЫХ ПРОМЫВАНИЙ 10,0 №1
Каммед
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