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Cito test Influenza A+B д/опр. антигенов вирусов гриппа А и В
Cito test Influenza A+B д/опр. антигенов вирусов гриппа А и В
Запорожье
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В городах рядом
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
370.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
415.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Будь здоров
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
434.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
441.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
498,95
Экономия при брони:
-14,97 грн
483,98
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
442.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
445.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
446.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
505,00
Экономия при брони:
-110,53 грн
394,47
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
448.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
449.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
452.4 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
452.9 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г
454.0 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
454.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
492.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
521.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
716.0 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
405,66
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Филатова, 6
775.8 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
405,90
грн
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