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Cito test Influenza A+B д/опр. антигенов вирусов гриппа А и В
Cito test Influenza A+B д/опр. антигенов вирусов гриппа А и В
Кривой Рог
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В городах рядом
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
259.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
325.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Будь здоров
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
341.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
347.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
498,95
Экономия при брони:
-14,97 грн
483,98
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
348.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
352.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
353.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
505,00
Экономия при брони:
-110,53 грн
394,47
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
353.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
354.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г
358.0 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
358.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
359.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
360.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
395.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
426.8 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
583.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
408,86
Экономия при брони:
-3,45 грн
405,42
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 16:00
Киверцы, ул. Филатова, 6
658.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
405,90
грн
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