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Cito test Influenza A+B д/опр. антигенов вирусов гриппа А и В
Cito test Influenza A+B д/опр. антигенов вирусов гриппа А и В
Харьков
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
380.8 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
386.9 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Будь здоров
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
402.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
405.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
410.0 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
498,95
Экономия при брони:
-14,97 грн
483,98
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
410.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
412.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
505,00
Экономия при брони:
-110,53 грн
394,47
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
416.9 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
418.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
418.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
419.0 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
420.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г
423.8 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
439.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
568.9 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
571.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони:
-14,43 грн
466,70
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Филатова, 6
768.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
405,90
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
794.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
410,62
грн
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