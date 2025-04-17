Cito test Influenza A+B д/опр. антигенов вирусов гриппа А и В
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 43 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 58
125.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
125.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
128.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
505,00
Экономия при брони: -110,53 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
129.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 43 мин
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
129.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн
Будь здоров
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
130.9 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 43 мин
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
131.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
132.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
498,95
Экономия при брони: -14,97 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 43 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г
136.0 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
137.0 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 43 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
137.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
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Экономия при брони: -14,43 грн
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Открыто
Закроется через 43 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
325.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Филатова, 6
412.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Снятин, ул. Стефаника, 4-А
531.8 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
410,30
Экономия при брони: -0,26 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 43 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
566.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест №1
Certest Biotec
481,13
Экономия при брони: -14,43 грн