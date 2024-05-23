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CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ ВИРУСОВ ГРИППА A И B тест, №1 - Запорожье (106235) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (2)
155,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
485,50
Экономия: -14,56 грн
470,94 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (2)
483,95
Экономия: -14,52 грн
469,43 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (3)
483,95
Экономия: -14,52 грн
469,43 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
461,00
Экономия: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (2)
474,35
Экономия: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
485,50
Экономия: -14,56 грн
470,94 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (2)
461,00
Экономия: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
461,00
Экономия: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
461,00
Экономия: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (1)
474,35
Экономия: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
491,90
Экономия: -14,76 грн
477,14 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
461,00
Экономия: -13,83 грн
447,17 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (1)
503,45
Экономия: -15,10 грн
488,35 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (4)
503,40
Экономия: -15,10 грн
488,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
483,95
Экономия: -14,52 грн
469,43 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
478,05
Экономия: -14,34 грн
463,71 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
503,45
Экономия: -15,10 грн
488,35 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
Всего: упаковка (1)
474,35
Экономия: -14,23 грн
460,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
485,45
Экономия: -14,56 грн
470,89 грн