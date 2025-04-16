Глюкометр Бионайм райтест GM 550 (Glucometer Bionime rightest GM 550)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Аптека шар@
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Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1139,68
Экономия при брони: -57,22 грн
1082,46 грн
Мед-сервис
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Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Подорожник
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Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
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Bionime Corporation
Аптека интернет цен
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Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
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Bionime Corporation
1025,00
Экономия при брони: -130,00 грн
Аптека бам
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Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
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Bionime Corporation
Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
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1125,54
Экономия при брони: -43,08 грн
1082,46 грн
Подорожник
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Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
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Бажаемо здоровья
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Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
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Bionime Corporation
Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
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1144,69
Экономия при брони: -62,23 грн
1082,46 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
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Аптека копейка
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Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
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Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
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Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
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Аптека низких цен
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Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
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1140,01
Экономия при брони: -168,02 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
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1025,00
Экономия при брони: -130,00 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
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1081,06
Экономия при брони: -42,28 грн
1038,78 грн
Аптека бам
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Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
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Аптека копейка
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Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
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Bionime Corporation
Аптеки 24 часа
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Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
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Bionime Corporation
1061,00
Экономия при брони: -251,00 грн