Глюкометр Бионайм райтест GM 550 (Glucometer Bionime rightest GM 550)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 217 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1000,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1000,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1036,32 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1080,10 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1044,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1084,09
Экономия при брони: -45,31 грн
1038,78 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1128,70
Экономия при брони: -46,24 грн
1082,46 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1094,43
Экономия при брони: -55,65 грн
1038,78 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1063,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1186,31
Экономия при брони: -60,96 грн
1125,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
1116,56
Экономия при брони: -77,78 грн
1038,78 грн