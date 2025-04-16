Глюкометр Бионайм райтест GM 550 (Glucometer Bionime rightest GM 550)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Подорожник
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Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
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Bionime Corporation
Аптека низких цен
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Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
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Bionime Corporation
1101,21
Экономия при брони: -62,43 грн
1038,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
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Подорожник
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Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
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Аптека низких цен
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Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
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1070,17
Экономия при брони: -61,34 грн
1008,83 грн
Аптека копейка
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Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
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Подорожник
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Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
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Аптека бам
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Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
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Подорожник
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Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
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Аптека нежных цен
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Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
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Аптека низких цен
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Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
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1102,05
Экономия при брони: -63,27 грн
1038,78 грн
Фармакопейка
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Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
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Подорожник
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Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
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Аптека низких цен
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Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
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Bionime Corporation
1103,19
Экономия при брони: -64,41 грн
1038,78 грн
Подорожник
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Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
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Аптека низких цен
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Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
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Аптека копейка
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Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
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1094,43
Экономия при брони: -55,65 грн
1038,78 грн
Медпрепараты
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Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
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Подорожник
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Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
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