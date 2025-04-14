Глюкометр Бионайм райтест GM 550 (Glucometer Bionime rightest GM 550)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
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Bionime Corporation
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
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Bionime Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
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Bionime Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
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Bionime Corporation
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
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Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
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1049,90 грн
Аптека низких цен
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Открывается через 47 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
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1155,57
Экономия при брони: -73,11 грн
1082,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
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Аптека копейка
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
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1138,27
Экономия при брони: -55,81 грн
1082,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
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Аптека оптовых цен
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
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Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
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Bionime Corporation
Аптека оптовых цен
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Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
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