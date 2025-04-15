Глюкометр Бионайм райтест GM 550 (Glucometer Bionime rightest GM 550)
Днепр (адрес не указан)
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Аптека шар@
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Днепр, ул. Каменская, 40
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 550 №1
Bionime Corporation
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Днепр, ул. Каменская, 40-Д
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Bionime Corporation
1114,99
Экономия при брони: -76,21 грн
1038,78 грн
Аптека низких цен
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Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
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1114,47
Экономия при брони: -75,69 грн
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Аптека бам
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Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
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Подорожник
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Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
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Днепр, ул. Рабочая, 152
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Аптека низких цен
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Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
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1111,86
Экономия при брони: -73,08 грн
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Подорожник
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Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
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Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
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1081,27
Экономия при брони: -42,49 грн
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Днепр, ул. Рабочая, 79-А
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1147,73
Экономия при брони: -65,27 грн
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Днепр, ул. Рабочая, 168
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1099,23
Экономия при брони: -60,45 грн
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Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
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1084,92
Экономия при брони: -46,14 грн
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Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
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1102,67
Экономия при брони: -63,89 грн
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Бажаемо здоровья
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1000,50 грн
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Днепр, ул. Рабочая, 95
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1143,17
Экономия при брони: -60,71 грн
1082,46 грн
Аптека низких цен
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Днепр, ул. Рабочая, 178
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Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
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1140,88
Экономия при брони: -58,42 грн
1082,46 грн
Аптека оптовых цен
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Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
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Аптека копейка
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Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
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Экономия при брони: -63,48 грн
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