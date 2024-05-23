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БАНДАЖ-ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ РУКИ 3004, размер 1 черный косынка, №1 - Запорожье (476165) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,80 грн
342,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
473,51 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,80 грн
342,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,80 грн
342,20 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,80 грн
342,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (4)
532,00
Экономия: -189,80 грн
342,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
472,19 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,80 грн
342,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,80 грн
342,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,80 грн
342,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,80 грн
342,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,80 грн
342,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,80 грн
342,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,80 грн
342,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -189,80 грн
342,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,80 грн
342,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,80 грн
342,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,80 грн
342,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,80 грн
342,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 54
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,80 грн
342,20 грн