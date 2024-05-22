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БАНДАЖ-ПОДДЕРЖИВАТЕЛЬ РУКИ 3004, размер 1 черный косынка, №1 - Харьков (476165) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
471,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
471,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
471,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
471,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
471,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
472,73 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
474,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
475,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
476,45 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
473,43 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -110,90 грн
342,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
477,06 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -189,90 грн
342,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Амосова, 27
Всего: упаковка (3)
474,31 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, шоссе Салтовское, 266
Всего: упаковка (1)
471,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 44
Всего: упаковка (1)
473,40 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 61
Всего: упаковка (1)
475,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (1)
475,70 грн