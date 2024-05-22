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БЕРУШИ ИЗ СИЛИКОНА Moldable Pillow soft пара, №2 - Харьков (98873) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
261,39
Экономия: -33,23 грн
228,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
253,88
Экономия: -25,01 грн
228,87 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
261,94
Экономия: -34,03 грн
227,91 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
239,01
Экономия: -16,75 грн
222,26 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
256,46
Экономия: -28,83 грн
227,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: упаковка (1)
268,30
Экономия: -39,68 грн
228,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
260,83
Экономия: -32,54 грн
228,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (2)
270,32
Экономия: -41,93 грн
228,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (5)
252,66
Экономия: -24,75 грн
227,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (2)
248,55
Экономия: -26,25 грн
222,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
244,11
Экономия: -14,82 грн
229,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
252,80
Экономия: -30,15 грн
222,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
246,60
Экономия: -18,37 грн
228,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (1)
257,75
Экономия: -29,75 грн
228,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
247,83
Экономия: -20,87 грн
226,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
269,57
Экономия: -40,95 грн
228,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Каменское, бульв. Строителей, 24-Б
Всего: упаковка (1)
254,61
Экономия: -25,75 грн
228,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
247,64
Экономия: -18,77 грн
228,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (2)
234,02
Экономия: -21,35 грн
212,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
246,47
Экономия: -23,22 грн
223,25 грн