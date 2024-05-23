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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА SlimFit SafeSound Junior пара, №10 - Запорожье (376069) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
420,26
Экономия: -40,36 грн
379,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: SlimFit SafeSound Junior (9)
444,43
Экономия: -70,35 грн
374,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (1), пара (5)
421,26
Экономия: -41,09 грн
380,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
Всего: упаковка (1)
419,93
Экономия: -36,90 грн
383,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
433,72
Экономия: -53,49 грн
380,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
410,75
Экономия: -36,14 грн
374,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
430,80
Экономия: -55,34 грн
375,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: SlimFit SafeSound Junior (4)
412,84
Экономия: -40,04 грн
372,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: SlimFit SafeSound Junior (4)
441,25
Экономия: -61,26 грн
379,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: SlimFit SafeSound Junior (4)
419,40
Экономия: -36,47 грн
382,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (1)
419,17
Экономия: -39,14 грн
380,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
Всего: SlimFit SafeSound Junior (8)
425,53
Экономия: -44,88 грн
380,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-Б
Всего: SlimFit SafeSound Junior (8)
432,28
Экономия: -48,18 грн
384,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: SlimFit SafeSound Junior (5)
376,03
Экономия: -28,28 грн
347,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 155-А
Всего: упаковка (1)
409,94
Экономия: -29,13 грн
380,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 18
Всего: упаковка (1)
417,72
Экономия: -37,69 грн
380,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (1)
415,83
Экономия: -35,80 грн
380,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
405,72
Экономия: -25,08 грн
380,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каменская, 120
Всего: упаковка (1)
414,95
Экономия: -30,31 грн
384,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
Всего: SlimFit SafeSound Junior (7)
414,39
Экономия: -34,97 грн
379,42 грн