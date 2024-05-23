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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА SafeSound For Her пара, №1 - Запорожье (158221) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
61,80
Экономия: -3,02 грн
58,78 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 07 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
71,00
Экономия: -17,00 грн
54,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
60,78
Экономия: -5,33 грн
55,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
66,38
Экономия: -10,15 грн
56,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
60,75
Экономия: -4,88 грн
55,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (3)
64,60
Экономия: -9,17 грн
55,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
64,79
Экономия: -5,01 грн
59,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (2)
62,04
Экономия: -6,33 грн
55,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (2)
59,80
Экономия: -4,28 грн
55,52 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
69,00
Экономия: -15,00 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
60,24
Экономия: -4,37 грн
55,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
60,67
Экономия: -5,42 грн
55,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (2)
60,78
Экономия: -3,00 грн
57,78 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
64,00
Экономия: -10,00 грн
54,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (2)
66,25
Экономия: -10,27 грн
55,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
62,92
Экономия: -6,97 грн
55,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (2)
60,56
Экономия: -4,88 грн
55,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
Всего: упаковка (2)
58,81
Экономия: -8,41 грн
50,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
61,43
Экономия: -4,65 грн
56,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (2)
60,73
Экономия: -5,50 грн
55,23 грн