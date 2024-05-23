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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Snore Blockers пара, №1 - Запорожье (156392) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
55,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
63,65
Экономия: -11,57 грн
52,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
66,74
Экономия: -8,65 грн
58,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
57,78
Экономия: -2,84 грн
54,94 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
59,27
Экономия: -3,33 грн
55,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (5)
60,80
Экономия: -8,14 грн
52,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
57,54
Экономия: -5,06 грн
52,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
57,24
Экономия: -3,27 грн
53,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
56,68
Экономия: -4,18 грн
52,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (2)
58,58
Экономия: -6,10 грн
52,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (2)
63,22
Экономия: -9,67 грн
53,55 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
69,00
Экономия: -15,00 грн
54,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
56,56
Экономия: -4,55 грн
52,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
57,72
Экономия: -5,95 грн
51,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (4)
58,18
Экономия: -6,10 грн
52,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
62,25
Экономия: -10,08 грн
52,17 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
58,49
Экономия: -6,66 грн
51,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
57,02
Экономия: -4,44 грн
52,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
59,58
Экономия: -6,64 грн
52,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (3)
61,59
Экономия: -4,74 грн
56,85 грн