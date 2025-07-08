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Игла S-моноветт (S-monovett needle)
Игла S-моноветт (S-monovett needle)
Винница
(адрес не указан)
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D.s.
Открыто
Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
110.1 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
152.0 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
18,40
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 58 мин
Волочиск, ул. Независимости, 64
168.4 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
18,40
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 58 мин
Волочиск, ул. Независимости, 68
168.4 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
18,40
грн
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Волочиск, ул. Независимости, 68
168.4 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
18,40
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 107
196.4 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
17,00
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Иваниса Василия, 3
205.7 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
17,00
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется через 58 мин
Владимир, ул. Госпитальная, 20
348.4 км
ИГЛА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
12,80
грн
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Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
366.9 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
17,83
Экономия при брони:
-0,62 грн
17,21
грн
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Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
168.3 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
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