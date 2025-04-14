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Игла S-моноветт (S-monovett needle)
Игла S-моноветт (S-monovett needle)
Одесса
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Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
115.8 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
13,67
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
253.9 км
ИГЛА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
17,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
392.1 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
9,90
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
425.7 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
16,30
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 64
475.0 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
25,00
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 68
475.1 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00
грн
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Волочиск, ул. Независимости, 68
475.1 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Госпитальная, 20
674.2 км
ИГЛА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
12,80
грн
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Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
475.0 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
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