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Игла S-моноветт (S-monovett needle)
Игла S-моноветт (S-monovett needle)
Николаев
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Доступно в 1 аптеках в Николаев
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Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
18,43
Экономия при брони:
-1,22 грн
17,21
грн
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В городах рядом
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 107
404.7 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
14,80
грн
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Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Иваниса Василия, 3
405.2 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
14,80
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
446.6 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
18,20
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
460.6 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 16:00
Волочиск, ул. Независимости, 64
515.6 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
18,20
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 16:00
Волочиск, ул. Независимости, 68
515.7 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
18,20
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 16:00
Владимир, ул. Госпитальная, 20
709.4 км
ИГЛА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
12,80
грн
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Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
515.6 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
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