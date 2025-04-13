Киев
Игла S-моноветт (S-monovett needle)

Игла S-моноветт (S-monovett needle)

Киев (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
251.3 км
ИГЛА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
17,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
277.4 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
16,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 64
324.3 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
25,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 68
324.3 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00 грн
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Волочиск, ул. Независимости, 68
324.4 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
345.0 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
9,90 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 17
405.6 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
13,67 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Госпитальная, 20
439.6 км
ИГЛА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
12,80 грн
Социальная аптека
Открыто
Закроется через 56 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
324.3 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
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