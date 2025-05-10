Киев
Игла S-моноветт (S-monovett needle)

Игла S-моноветт (S-monovett needle)

Харьков (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 05:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
332.2 км
ИГЛА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
19,46 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 17
458.6 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
14,17
Экономия при брони: -0,50 грн
13,67 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
667.7 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
16,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
714.0 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
9,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 64
721.8 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
25,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 68
721.8 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00 грн
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Волочиск, ул. Независимости, 68
721.9 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Госпитальная, 20
849.6 км
ИГЛА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
12,80 грн
Социальная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
721.8 км
ИГЛЫ СТЕРИЛЬНЫЕ К S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
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