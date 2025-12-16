Киев
О товаре
Цены
Капрон полиамид (Kapron polyamide)
Капрон полиамид (Kapron polyamide)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 2/0 (M3), белый витой хирургический, метрический 125 м №1
Укртехмед
45,60
Экономия при брони:
-2,37 грн
43,23
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 3 (M6), белый витой хирургический, метрический 50 м №1
Укртехмед
71,70
Экономия при брони:
-3,77 грн
67,93
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 2/0 (M3), белый витой хирургический, метрический 125 м №1
Укртехмед
30,40
Экономия при брони:
-1,90 грн
28,50
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 2/0 (M3), белый витой хирургический, метрический 50 м №1
Укртехмед
82,70
Экономия при брони:
-4,32 грн
78,38
грн
Забронировать
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 3 (M6), белый витой хирургический, метрический 50 м №1
Укртехмед
132,70
Экономия при брони:
-6,82 грн
125,88
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 0 плетен. 75 см №1
Укртехмед
183,60
Экономия при брони:
-9,27 грн
174,33
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-Г
5.2 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 2/0 (M3), белый витой хирургический, метрический 125 м №1
Укртехмед
44,60
Экономия при брони:
-2,32 грн
42,28
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 2/0 (M3), белый витой хирургический, метрический 125 м №1
Укртехмед
33,00
Экономия при брони:
-2,12 грн
30,88
грн
Забронировать
Аптека низкие ц
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, ул. Муратова Игоря, 9
7.6 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 3 (M6), белый витой хирургический, метрический 50 м №1
Укртехмед
62,70
Экономия при брони:
-3,32 грн
59,38
грн
Забронировать
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 2/0 (M3), белый витой хирургический, метрический 50 м №1
Укртехмед
82,70
Экономия при брони:
-4,32 грн
78,38
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 47/1
412.7 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 2/0 (M3), белый витой хирургический, метрический 125 м №1
Укртехмед
56,00
Экономия при брони:
-3,28 грн
52,72
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Круглосуточно
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
414.1 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 3 (M6), белый витой хирургический, метрический 50 м №1
Укртехмед
64,40
Экономия при брони:
-3,60 грн
60,80
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Круглосуточно
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
450.1 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 0 плетен. 75 см №1
Укртехмед
64,40
Экономия при брони:
-3,60 грн
60,80
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Староконстантинов, ул. Глебова, 11
648.5 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) USP 2/0, синий 75 см №1
Укртехмед
73,50
Экономия при брони:
-4,15 грн
69,35
грн
Забронировать
КАПРОН (ПОЛИАМИД) 3/0 metric 2 плетен. белый 75 см №1
Укртехмед
80,30
Экономия при брони:
-4,30 грн
76,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
937.8 км
КАПРОН (ПОЛИАМИД) 3/0 metric 2 плетен. белый 75 см №1
Укртехмед
187,80
Экономия при брони:
-9,67 грн
178,13
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню